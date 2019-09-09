Отец разрешил сыну сходить в школу в платье и наделал шума в сети

Пользователь Reddit с ником RogueMisanthrope рассказал, как разрешил сыну сходить в школу в платье, однако столкнулся с критикой со стороны жены из-за принятого решения.

По его словам, у них в семье сын и дочь близнецы. В этом году они пошли во второй класс, и в день инцидента отец самостоятельно собирал их в школу. «Я сказал им собираться в школу, и тут дочь достала кучу платьев из шкафа. Сын взял одно из них и сказал, что хочет его надеть», — рассказал отец.

Он был не против волеизъявления сына и разрешил ему пойти в платье. Через три часа ему позвонили из учебного заведения и попросили забрать ребенка, так как «его одежда отвлекает других детей и они над ним издеваются».

Юзер добавил, что супруга осудила его решение поддержать сына. Она удивилась тому, что муж не смог оценить неуместность затеи. «Жена считает, что на всю жизнь у него останется прозвище "тот, кто носит платье" и что моя беспечность привела к страданиям сына», — заключил он.

В комментариях мнения пользователей сообщества разделились. Одни поддержали решение мужчины, отметив, что он поступил правильно. Другие же осудили его поступок, пояснив, что, даже желая сыну лучшего, надо было подумать и о том, как к платью отнесутся одноклассники.

Так, юзер Ickulus подчеркнул, что мужчина прав, что в выборе одежды не нужно отдавать каких-то предпочтений, помимо соблюдения правил гигиены и здоровья. «Но, к сожалению, мы живем в реальном мире. Это был настолько ожидаемый итог, что делает вас придурком. Вы ведь даже не переговорили с сыном», — добавил он. Пользовательницу april5115 удивило, как в школе выставили виноватым сына, а не тех детей, которые над ним издевались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!