Глава UFC увидел в Нурмагомедове будущего величайшего бойца в истории

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может стать величайшим бойцом смешанного стиля (MMA) в истории спорта. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Думаю, Хабиб в паре боев от статуса величайшего в истории», — заявил Уайт. Он отметил, что россиянин показал впечатляющую серию побед в сложной весовой категории.

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На пресс-конференции после UFC 242, где Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе, Уайт допустил, что следующим соперником россиянина может стать ирландец Конор Макгрегор. Такой вариант развития событий возможен при условии, что бой россиянина против американца Тони Фергюсона вновь не состоится.

7 сентября Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье. После этого на его счету стало 28 побед в 28 поединках. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге UFC без учета весовых категорий, уступая только американцу Джону Джонсу.

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