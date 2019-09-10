Россиян предложили наказывать за публикацию инструкций изготовления оружия

Полиция предлагает ввести административную ответственность за размещение инструкций к самодельному оружию и восстановлению списанного боевого оружия в СМИ и интернете. Уведомление о разработке соответствующих поправок размещено во вторник, 10 сентября, на Едином государственном портале нормативных правовых актов.

МВД планирует отслеживать такие публикации, но какие санкции будут применяться к нарушителям, пока не уточняется. Поправки планируется разработать для законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации».

В декабре 2018 года МВД предложило расширить основания для досмотра граждан и проникновения на частные владения. Соответствующие поправки были подготовлены в закон «О полиции».

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