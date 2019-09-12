Партия Зеленского провалила расставание с советским прошлым

Депутаты Верховной Рады девятого созыва впервые провалили голосование за принятие нового закона. Об этом в ходе очередного заседания объявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

На повестке стоял законопроект №1075, которым предлагалось внести изменения в закон «О правопреемстве Украины» и отменить на территории страны действия актов СССР и УССР. Исключением, согласно тексту законопроекта, становились только те законы, в которых провозглашалась украинская независимость, и некоторые другие, в том числе определяющие государственную границу, административно-территориальное устройство и некоторые международные обязательства.

Законопроект поддержали 214 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В то же время против законопроекта выступили только 30 депутатов. Еще 76 человек воздержались, а 66 вовсе не приняли участие в голосовании. Результаты голосования в Раде встретили аплодисментами. «Законопроект отклонен», — констатировал Стефанчук.

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Это голосование стало первым за время работы Верховной Рады девятого созыва, которое парламент провалил. При этом законопроект был разработан депутатами от президентской партии «Слуга народа», которая после прошедших 21 июля выборов в Раду получила большинство в 254 человека. По идее, это должно позволять ей единолично принимать все законы, за исключением тех, что предполагают внесение изменений в конституцию страны.

Ранее Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. За законопроект № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста проголосовали 245 народных депутатов. За основу взят законопроект, предложенный главой государства Владимиром Зеленским.

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