Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мирового кинематографа, среди которых был создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин. Об этом украинский глава сообщил на своей странице в Facebook.

Также Зеленский встретился с актрисой Робин Райт и уроженкой Украины Милой Кунис. Среди знаменитостей, с которыми общался Зеленский, был также актер и продюсер Эштон Кутчер. Украинский лидер побеседовал с ними о развитии украинской киноиндустрии, привлечении в нее инвестиций.

В посте Зеленский пригласил мировых кинематографистов на Украину, отметив, что в стране «есть все, чтобы снимать хорошее кино». Он добавил, что имеются «отличные локации», а также «прокачанные специалисты» и предложил «создавать шедевры вместе». Встречи украинского главы со звездами мирового кино произошли в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Международная ежегодная конференция «Ялтинская европейская стратегия» основана на Украине в 2004 году, с 2014 года проходит в Киеве. На саммите встречаются украинские и европейские политики и предприниматели, чтобы обсудить содействие развитию Украины и поддержку ее евроинтеграции.

Ранее сообщалось, что Зеленский намеревался сделать из Украины кинематографическую державу. Он отметил, что первый шаг в виде изменений закона «О государственной поддержке кинематографии в Украине» уже сделан.

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