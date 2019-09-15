Боец UFC сделал сальто во время поединка и едва не приземлился на соперника

Боец смешанного стиля (ММА) Мичел Перейра исполнил сальто во время поединка против Тристана Коннели на турнире UFC Fight Night 158. Видео появилось в Twitter-аккаунте промоушена.

Бразилец исполнил трюк, стоя прямо над соперником. В итоге ему удалось приземлиться, не наступив на Коннели. В ходе поединка Перейра также крутился колесом, наносил удары, отталкиваясь от сетки. Несмотря на это, победу одержал Коннели единогласным решением судей.

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