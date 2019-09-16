13-летняя российская фигуристка рассказала о причинах перехода к Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе. Ее слова приводит ТАСС.

Валиева назвала Тутберидзе очень требовательной. «Может и поругать, и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран», — заявила она. 13-летняя фигуристка добавила, что решилась на переход к тренеру из-за желания совершенствоваться и разучивать четверные прыжки.

Валиева занимается в группе тренера Тутберидзе с сезона-2018/2019. 6 августа во время контрольных прокатов в подмосковном Новогорске спортсменка исполнила четверной тулуп в произвольной программе. В дебютном международном сезоне она первой из российских фигуристок пробилась в финал юниорского Гран-при, одержав победу на двух этапах серии.

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