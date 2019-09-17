Объявленных в розыск экс-депутатов Верховной Рады отпустили на поруки

Оппозиционных экс-депутатов Верховной Рады Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова Октябрьский суд Днепра отпустил под поручительство. Об этом сообщает ТСН.

Прокуратура просила выбрать для них меру пресечения в виде взятия под арест. Заседание, на котором выбиралась мера пресечения, прошло вечером в понедельник, 16 сентября. О месте и времени проведения заседания заранее не сообщалось, пресса во время принятия судом решения в зале не присутствовала.

Ранее в сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вилкул и Колесников объявлены в розыск. Он отмечал, что генпрокуратура не могла добиться этого в течение года из-за депутатской неприкосновенности.

Вилкула и Колесникова подозревают в незаконной деятельности во время их пребывания в руководстве Днепропетровской облгосадминистрации. Генпрокуратура считает, что они принимали участие в незаконной приватизации в области. Осенью 2018 года Луценко вносил в Верховную Раду представление о лишении их неприкосновенности, однако голосование было провалено.

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