США приготовились к войне

Американские войска приведены в боевую готовность. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, его слова передает Reuters.

По словам политика, это сделано после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее он согласен с госсекретарем Майком Помпео, ранее обвинившим Иран в этом нападении. При этом глава государства уточнил, что в ближайшее время Вашингтон «точно узнает», кто стоит за атакой.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!