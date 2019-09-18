Российские пограничники поймали десятки новых браконьеров из Северной Кореи

Российские пограничники задержали 161 браконьера из Северной Кореи в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — говорится в сообщении. Известно, что пострадавшим из числа задержанных оказана помощь. Все запрещенные орудия лова и биоресурсы, которые были добыты незаконно, изъяты.

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из Северной Кореи: в результате нападения корейцев четверо российских военных получили ранения разной степени тяжести. В тот же день в министерстве иностранных дел России сообщили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в России.

Осмотровое судно пограничного управления ФСБ по Приморскому краю 17 сентября обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Оба задержанных судна конвоировали в Находку.

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