Пентагон назвал Россию главным вызовом безопасности США

Россия представляет главный вызов США в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, действия России опасны для Вашингтона в ближайшей перспективе, так как Москва хочет «в одностороннем порядке изменить государственные границы».

В то же время Китай представляет еще большую угрозу в долгосрочной перспективе. Пекин стремится оказывать экономическое влияние и добиться военного присутствия по всему миру, считает глава Пентагона.

«Пока вооруженные силы США были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали свою армию, наращивали свои силы и расширяли свое влияние», — пояснил Эспер.

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Ранее министр обороны США посоветовал Москве вести себя «как нормальная страна» для сотрудничества с Вашингтоном. Он подчеркнул, что сейчас Россия «содействует нестабильности, нарушая территориальную целостность соседей». И для совместной работы с США ей нужно изменить поведение, в частности, сконцентрироваться не на разногласиях, а схожестях позиций.

6 сентября Эспер заявил, что США усилят борьбу с Россией и Китаем, и призвал Европу задуматься об этом. Он обвинил обе страны в желании разрушить международный порядок.

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