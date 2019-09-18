Путин вступился за труд несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин предложил максимально «разбюрократить» все процедуры, которые мешают людям младше 18 лет вести предпринимательскую деятельность. Об этом он заявил на встрече с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы (НТИ), передает ТАСС.

По словам главы государства, в России много талантливых молодых людей даже в старших классах школы, много разработок, но «есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством».

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Отвечая на вопрос одного из участников встречи, Путин объяснил, что если, к примеру, несовершеннолетний занимает пост директора, то у него появляются финансовые обязательства, но до 18-ти лет он не может по ним отвечать. Такая ситуация может поставить партнеров в трудные условия. Выход президент видит в том, чтобы родители молодого бизнесмена поддерживали своего ребенка, чтобы тот смог начать свое дело.

Глава государства заметил, что в случае трудовых и гражданско-правовых отношений следует «пойти на определенные шаги, связанные с либерализацией». Речь идет о том, чтобы, например, бизнесмен отвечал имуществом. «Это формальные вещи, с ними нужно поработать», — заключил Путин.

Также президент во время заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) поручил министерствам и ведомствам подготовить поручения о снятии преград для развития отечественных компаний и стартапов. При этом он отметил, что работу следует согласовать с АСИ и НТИ.

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