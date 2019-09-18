Су-57 получат криптозащиту

Перспективные истребители пятого поколения Су-57 получат объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД) с повышенной крипто- и помехозащитой, сообщил ТАСС начальник научно-технического центра предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер.

«Сама система ОСНОД разрабатывалась довольно давно и прожила уже несколько поколений. Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет, и сегодня в его составе проходит этап государственных испытаний», — сказал специалист.

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По его словам, в системе реализованы помехозащита и помехоустойчивое кодирование с восстановлением информации. «Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет», — отметил начальник центра.

В сентябре сообщалось, что Минобороны приняло решение о создании в 2024 году в Западном и Южном военных округах по одному отряду тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник», которые могут стать полноценной заменой боевым самолетам.

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