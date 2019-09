Покупатели высмеяли платье за невозможность носить его с бельем

Поклонники американского бренда Fashion Nova высмеяли его новое платье за невозможность надеть под него нижнее белье. Об этом сообщает The Sun.

Наряд Oh My My Cut Out Mini Dress представляет собой черное мини-платье с одним рукавом, которое полностью оголяет левую часть тела. При этом ткань с этой стороны закрепляется только с помощью крупных металлических колец.

Покупатели раскритиковали дизайн. По их мнению, это платье подвергает опасности нечаянно оголиться в общественном месте. «Процитирую великого Ludacris: сделайте одно неверное движение, и я собью вас», — пошутил один из них в Instagram. «Когда нижняя полоска окажется выше ее бедра, будет настоящее шоу!» — подхватила другая.

Однако нашлись и те, кто одобрил новинку. «Надевала его на свой день рождения в Майами. На меня все оборачивались. Совершенно потрясающее, сексуальное платье», — поведала одна фанатка. «Оно отлично на мне сидит!» — поддержала вторая.

Указанное платье продается на сайте компании по цене 24 фунта стерлингов (около двух тысяч рублей).

Ранее в сентябре Fashion Nova столкнулась с насмешками пользователей сети из-за слишком откровенного кардигана. На рекламной фотографии в Instagram девушка позирует в бордовом топе с длинными рукавами, который должен затягиваться спереди с помощью серебристой цепочки. Однако стилисты не затянули цепочку и оставили на груди глубокий вырез.

