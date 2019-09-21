«Бернли» впервые за полтора месяца победил в АПЛ

«Бернли» на своем поле обыграл «Норвич» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме два мяча на свой счет записал нападающий бордовых Крис Вуд. Во второй половине игры зрители голов не увидели.

После шести туров «Бернли» имеет в активе восемь очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Последний и единственный раз в этом сезоне команда победила 10 августа, обыграв «Саутгемптон» (3:0). «Норвич» с шестью набранными баллами находится на 15-м месте в чемпионате.

В следующем туре 28 сентября «Бернли» на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Норвич» в тот же день на чужом поле встретится с «Кристал Пэлас».

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