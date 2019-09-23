Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Решение означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не допускаются до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. На чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, они выступят в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в декабре 2018 года.

В августе этого года глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио отечественные легкоатлеты выступят под флагом страны. На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году спортсмены отправились в статусе «олимпийских атлетов из России».

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