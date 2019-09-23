Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Месси выбрали лучшим футболистом года
РАН уличила в плагиате российского ректора-гомофоба
Назван тренер года по версии ФИФА
ФИФА выбрала лучший гол года
МВД заинтересовалось курившим во время операции российским хирургом
Четыре игрока «Манчестер Сити» попали в сборную тура АПЛ
Страны Балтии обвинили Россию в искажении истории
Украина захотела провести с Россией переговоры по границе
Новости партнеров

Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей

Перейти в «Мою Ленту»

В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской области, а также в Красноярском и Ставропольском крае. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Всего за первое полугодие было подано 8 383 заявления о пропаже несовершеннолетних. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение большинства детей. По данным ведомства, сейчас в розыске находятся 98 детей из числа пропавших в этот период.

В СКР отметили, что чаще всего дети пропадают из-за конфликтных отношений в семье, асоциального поведения родителей, жестокого обращения и неблагоприятных условий для жизни. Также несовершеннолетние убегают из социальных учреждений, где плохо налажен контроль за детьми.

В начале сентября стало известно, что в России участились случаи пропажи детей. В СКР сообщили, что число заявлений об исчезновении несовершеннолетних увеличилось на семь процентов по сравнению с 2018 годом. В ведомстве отметили, что ежедневно следователи получают по 35 таких сообщений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главной угрозой для российских детей оказались их же родственники
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Названы самые жестокие к детям регионы
Другие материалы рубрики
Россия00:0223 сентября

«История подвержена манипуляциям»

Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
22:3123 сентября

МВД заинтересовалось курившим во время операции российским хирургом

20:4823 сентября

Россияне устроили набег за выпавшим из фуры лососем

20:1523 сентября

В лагерях террористов на Ближнем Востоке насчитали 800 российских детей

Россия00:0423 сентября

Тайные пилюли

Минздрав обвинили в сокрытии данных экспертизы лекарств. Что угрожает пациентам?
18:5423 сентября

В российском магазине нашли игрушку в виде бен Ладена

17:3623 сентября

Россия ответила на обвинения в блокировке учений НАТО

17:3023 сентября

Спецназ и казаки провели «православные» учения

Россия00:0220 сентября

«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»

В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
17:2723 сентября

В Минздраве пообещали обеспечить «Фризиумом» всех нуждающихся в нем детей

16:3023 сентября

Названы сроки возвращения тепла в Москву

16:2323 сентября

Российский студент пришел на первую пару и умер

Россия
МВД заинтересовалось курившим во время операции российским хирургом
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россияне устроили набег за выпавшим из фуры лососем
Тайные пилюли
Минздрав обвинили в сокрытии данных экспертизы лекарств. Что угрожает пациентам?
В лагерях террористов на Ближнем Востоке насчитали 800 российских детей
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
В российском магазине нашли игрушку в виде бен Ладена
Все материалы
Мир
Мусульмане соберут деньги на исламский гей-парад
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
Чехия рассказала о бесполезности санкций против России
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Самолет США снова заметили у Крыма
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Умер кумир неонацистов
Все материалы
Бывший СССР
Украина захотела провести с Россией переговоры по границе
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Грузия и Азербайджан начали совместные учения с Турцией
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украинские военные протестировали танк бокалом пива
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Украина предложила Японии вложиться в Чернобыль
Все материалы
Экономика
России перестало хватать профессионалов
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Глава профсоюза бортпроводников из 13 человек объявила голодовку
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
На американских мультипликаторах «Роснефть» обогнала ExxonMobil в десять раз
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
Украинцев позвали бороться с заграничными жуками
Все материалы
Силовые структуры
11 полицейских наказали по делу о надругательстве над юной волейболисткой
Анатолий Сливко«Эти убийства не смыть, не забыть»
Любимец советских пионеров стал маньяком. Он вешал учеников и снимал об этом фильмы
Лидер ореховской ОПГ признался в убийстве человека в Испании
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Авторитета Танкиста заподозрили в казни модного российского скульптора
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Российские гаишники безуспешно пытались поймать на пьяной езде своего начальника
Все материалы
Наука и техника
Обнаружено загадочное явление в Амазонии
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
Обнародованы подробности о существовании жизни на Венере
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Раскрыта главная опасность для здоровья человечества
Чертова дюжина
Apple выпустила темную iOS 13. Можно ли обновляться?
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Все материалы
Спорт
Месси выбрали лучшим футболистом года
Враг на воротах
Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену. А потом стал звездой «Манчестера»
Назван тренер года по версии ФИФА
Испытание снайперами
Битва «Челси» и «Ливерпуля», поединок «Лестера» и «Тоттенхэма» и другие интриги тура АПЛ
ФИФА выбрала лучший гол года
«Мы делаем то же самое, что и мужчины»
Женский футбол становится популярнее во всем мире. Россия — не исключение
Четыре игрока «Манчестер Сити» попали в сборную тура АПЛ
Все материалы
Культура
Дети Николь Кидман предпочли сайентологию общению с матерью
Самый главный Босс
Классик, перфекционист и секс-символ рабочего класса: чем крут Брюс Спрингстин
Песни Queen и Nirvana внезапно исключили из культурного норматива школьника
Зинаида Волконская«Громкие преступления, не забытые до сих пор»
Кражи, аферы и акты вандализма, которые совершили в России по глупости
Звезду «Игры престолов» сравнили с Иисусом из-за эпатажного наряда на «Эмми»
Группа «The Beatles»Вас здесь не стояло
Каким был бы мир, в котором никогда не существовало The Beatles
Имя убийцы Круга оказалось давно известным друзьям певца
Все материалы
Интернет и СМИ
Работники ночной смены рассказали о самых странных случаях на работе
«Рынок получат верные дилеры»
 
Российский журналист пропал по дороге на работу
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Обвинивший Друзя в попытке подкупа Бер назвал позором его возвращение в эфир
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»
Все материалы
Ценности
Друзей жениха пристыдили за пошлые фразы на одежде
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Ирина Шейк провела дочь по Нью-Йорку в платье с российским мультфильмом
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
«Единственная красавица в семье Кардашьян» пришла на премию «Эмми» в латексном боди
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Стилист раскритиковал платье Меган Маркл и был обруган
Все материалы
Путешествия
Пьяные россияне подрались и лишились полета на любимый курорт
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Иностранные лоукостеры захотели в Россию
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Названы самые дешевые направления для путешествия
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний
Все материалы
Из жизни
На похороны важного кота пришли сотни кошек, собак, хорьков и ослик
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Нейрохирург разрезал череп не в том месте и погубил пациента
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Родители узнали пол будущего ребенка с помощью бегемота
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Женщина уволилась с работы ради поисков сбежавшей собаки и преуспела
Все материалы
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
Огромные автомобили на канатной дороге
Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье
Audi RS 6 Avant: бешеный дачник
Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка
Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века
Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.
В России появился обновленный Toyota Land Cruiser
Студенты «Бауманки» сделали второе поколение спорткара «Крым»
В России изменены правила расчета «налога на роскошь»
Все материалы
Дом
Квартиру Петросяна оккупировали
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Сосед Михаила Круга описал ночь покушения на певца
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Отопительный сезон начался в Москве
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В российском регионе займутся выявлением и поддержкой одаренных детей
Россияне массово расчистили берега Енисея от мусора
Все материалы