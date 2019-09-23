Дружбу с Китаем сочли невыгодной для России

У дружбы России и Китая отсутствует экономический смысл, поскольку Китай в действительности не рассматривает никакую страну в качестве равноценного партнера. Такого мнения придерживается профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, пишет Forbes.

«Китай — это страна, которая на сто лет вперед — властитель мира. Есть китайский путь, кто хочет — может присоединиться, быть сателлитом», — сказал он. По словам Вьюгина, Китай в этом похож на США и Евросоюз, у которых также есть свой путь. У Соединенных Штатов это, например, демократия и соответствующие ценности.

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Однако для России было бы лучше сделать выбор в пользу европейских ценностей. Китайские, по словам Вьюгина, разрушительны для России, и с Пекином Москву ждет в лучшем случае роль сателлита.

«В парадигме сотрудничества экономически мы бы выиграли, взаимодействовали с наиболее развитыми странами, получали технологии, учились, потом бы начали учить их», — сказал Вьюгин. По его словам, талантливые россияне покинули страну и проживают за рубежом. При этом если бы они остались работать на родине, Россия была бы более значимой на мировой арене.

По мнению Вьюгина, новый экономический кризис может прийти из Китая, который находится в состоянии торговой войны с США. В настоящее время все выглядит так, будто политики готовы своими действиями нанести урон мировой и своей экономикам, добавил он.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. По состоянию на сентябрь 2019 года Вашингтон и Пекин обложили взаимными пошлинами китайские и американские товары на сотни миллиардов долларов. Очередные ужесточения с обеих сторон намечены на октябрь и декабрь.

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