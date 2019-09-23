Жилищные спекулянты придумали новую схему обогащения

Аналитики петербургского рынка недвижимости провели исследование рынка выделенных долей (отдельных комнат). Объем такого предложения на вторичном рынке в сентябре 2019-го составляет, в среднем, около 4,5 тысячи лотов. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).

В компании подчеркивают, что за несколько лет объем предложения комнат в северной столице кратно снизился: в сентябре 2013-го показатель находился на уровне 35 тысяч единиц жилья. Средняя стоимость петербургской комнаты в 2019-м составляет 1,5 миллиона рублей, ценовые минимум и максимум находятся на уровне 0,7 миллиона и 5 миллионов рублей соответственно.

Материалы по теме «Живу в ячейке, как сумка на вокзале» Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга

При этом, отмечают аналитики агентства, в 2019 году предложения долей стали появляться и на петербургском рынке новостроек. Речь идет о новой схеме, которую внедряют жилищные инвесторы — перекупщики квартир. «Большие трех- и четырехкомнатные квартиры стали "делить" на квартиры-студии. Покупатели помещений подписывают соглашения о порядке пользования, то есть получают студию, которая по документам является долей в квартире», — отметил генеральный директор агентства недвижимости «Доли.ру» Игорь Аболемов.

По статистике компании, чаще всего таким образом «дробятся» просторные квартиры, на которые долго не получалось найти покупателя. Большинство подобных студий, юридически представляющих собой долю в квартире, выставляются на продажу без отделки.

Ранее в компании отмечали высокий интерес к покупке долей в северной столице со стороны приезжих из стран ближнего зарубежья. Особенно активно интересуются долями выходцы из Украины, заметно также присутствие спроса со стороны граждан Белоруссии и Киргизии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru