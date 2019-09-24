Российская бодибилдерша взяла золото в турнире Шварценеггера

Россиянка Мария Макарова взяла золото в номинации фитнес-бикини на международном турнире Arnold Classic Europe 2019. Спортсменка сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Бодибилдерша написала: «Да! Мы сделали это!». Она сообщила, что стала чемпионкой турнира ее мечты. Девушка поблагодарила поклонников за добрые слова и добавила, что теперь будет отдыхать.

Как пишет «Комсомольская правда», Макарова пришла в этот спорт всего два года назад. До этого девушка работала в офисе. Она является абсолютной чемпионкой Красноярского края по бодибилдингу 2018, а также абсолютной чемпионкой Сибири того же года. При росте 164 сантиметра спортсменка весит 58 килограмм (53,5 килограмма во время соревнований).

Arnold Classic является одним из самых престижных турниров по бодибилдингу в мире. В 2019 году соревнования проводились с 20 по 22 сентября в Барселоне, Испании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!