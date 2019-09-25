Наука и техника
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы
Россия последним в истории пуском «Союз-ФГ» закрыла «Гагаринский старт»
Германия опровергла выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Россияне достали Илона Маска вопросом «Как тебе такое?» за океаном
Украинские силовики выкрали в Донбассе еще одного военнослужащего
Стало известно об обмороках Заворотнюк за десятилетие до диагноза
Зеленский привез в ООН пулю
Новости партнеров

Популярный и полезный продукт оказался опасным

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Стэнфордского университета (США) выяснили, что куркума, которая используется для изготовления приправы карри и является лекарственным растением, может содержать свинец, обладающий нейротоксичным действием. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили возможные причины попадания тяжелого металла в кровь жителей Бангладеш по соотношению изотопов свинца. Оказалось, что наиболее вероятным источником является куркума, при переработке которой добавляется свинцовый хромат в качестве красителя для придания ярко-желтой окраски. Это практика продолжается с 1980-х годов, когда наводнения отрицательно повлияли на посевы растения, обесцветив их ткани.

Свинец увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и приводит к нарушениям развития центральной нервной системы у детей. Не существует безопасного предела содержания тяжелого металла в организме. Около 90 процентов детей с повышенным уровнем тяжелого металла в крови живет в странах с низким уровнем дохода. По оценкам, когнитивные нарушения приводят к экономическим потерям почти в триллион долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван полезный для здоровья и борьбы с ожирением продукт
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0224 сентября

«Черная тень войны»

Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
17:02Сегодня

Россия последним в истории пуском «Союз-ФГ» закрыла «Гагаринский старт»

14:49Сегодня

Раскрыты настоящие масштабы климатической катастрофы

14:48Сегодня

Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший

Наука и техника12:00Сегодня

Вопреки всему

Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
13:59Сегодня

Руководство «Роскосмоса» стало часто молиться

12:44Сегодня

Назван способ создания сверхсветового двигателя

11:16Сегодня

Раскрыта тайна древних подземных континентов

Наука и техника00:0422 сентября

Пластмассовый мир

Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
09:58Сегодня

В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

07:36Сегодня

В России пригрозили «отредактировать кузькиной матерью» список городов Земли

00:31Сегодня

Объяснена главная тайна Вселенной

Россия
Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Появились подробности убийства российского ребенка сиделкой
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Названо число отравившихся газом от зажигалок российских детей
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Активисты ОНФ вступились за хабаровский лес
Все материалы
Мир
Германия опровергла выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Дональд ТрампВ США начали импичмент Трампа
Впереди расследование, но власть президент, скорее всего, сохранит
Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
Борис Джонсон срочно уехал с Генассамблеи ООН
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Судно с российским экипажем село на мель в Швеции
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о приказе Захарченко силой вернуть людей на оборону Донбасса
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Раскрыты подробности бегства контролировавшего Молдавию олигарха
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Стали известны детали разговора Лаврова с Зеленским
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Раскрыт смысл боев за стратегически бесполезную высоту в Донбассе
Все материалы
Экономика
Цены в России стабилизировались
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
В Счетной палате обеспокоились ростом цен на еду
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
США напророчили России возвращение лидерства в добыче нефти
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Объем инвестиций в проекты Башкирии составит 1,5 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Похитившему картину Куинджи из Третьяковки россиянину вынесли приговор
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сумки со взрывчаткой нашли у газопровода под Москвой
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Российский полицейский написал жалобы на начальников кровью убитого коллеги
Все материалы
Наука и техника
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Россия последним в истории пуском «Союз-ФГ» закрыла «Гагаринский старт»
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
Популярный и полезный продукт оказался опасным
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Все материалы
Спорт
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
Ибрагимович забил с отрицательного угла
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Малоизвестного бразильского бойца MMA высмеяли за вызов Нурмагомедову
Враг на воротах
Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену. А потом стал звездой «Манчестера»
В Федерации бокса России отреагировали на информацию о пьяном дебоше спортсменов
Все материалы
Культура
Стало известно об обмороках Заворотнюк за десятилетие до диагноза
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Комедия про Гитлера от создателя «Тора: Рагнарек» не выйдет в России
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Лобода объяснила появление чужого интимного фото в ее соцсетях
Самый главный Босс
Классик, перфекционист и секс-символ рабочего класса: чем крут Брюс Спрингстин
Лобода проговорилась об отношениях с лидером Rammstein
Все материалы
Интернет и СМИ
Скабеева нашла путаницу в словах Трампа и Зеленского
«Рынок получат верные дилеры»
 
Собчак сравнила роды с облучением радиацией
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Миллиардер пригрозил блогеру за мемы и был поднят на смех
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Rambler Group поборется с пиратством в СНГ
Все материалы
Ценности
Девушку высмеяли в сети за похожее на гигантский прыщ кольцо
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Представлена гендерно-нейтральная «Барби»
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Названы лучшие горнолыжные курорты России
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Названы самые дешевые направления на Новый год
Все материалы
Из жизни
Девятилетний мальчик угнал машину и едва не попал в аварию
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Медведь лишил ноги сотрудницу российского зоопарка
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Мужчина в Баварии потушил пожар пивом
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Все материалы
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
Огромные автомобили на канатной дороге
Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье
Honda сделала из CR-V новый кроссовер
ГИБДД решило штрафовать за превышение на 10 километров в час
Daimler оштрафовали на 870 миллионов евро за неэкологичные автомобили
Все материалы
Дом
Российская молодежь отказалась от жизни на природе
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Страхование квартир от заливов задумали сделать обязательным
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Китайцы построят в Москве огромный офис
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Молодым врачам в российском регионе решили доплатить в рамках нацпроекта
Россиянам рассказали о продуктах для укрепления иммунитета осенью
Все материалы