Популярный и полезный продукт оказался опасным

Ученые Стэнфордского университета (США) выяснили, что куркума, которая используется для изготовления приправы карри и является лекарственным растением, может содержать свинец, обладающий нейротоксичным действием. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили возможные причины попадания тяжелого металла в кровь жителей Бангладеш по соотношению изотопов свинца. Оказалось, что наиболее вероятным источником является куркума, при переработке которой добавляется свинцовый хромат в качестве красителя для придания ярко-желтой окраски. Это практика продолжается с 1980-х годов, когда наводнения отрицательно повлияли на посевы растения, обесцветив их ткани.

Свинец увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и приводит к нарушениям развития центральной нервной системы у детей. Не существует безопасного предела содержания тяжелого металла в организме. Около 90 процентов детей с повышенным уровнем тяжелого металла в крови живет в странах с низким уровнем дохода. По оценкам, когнитивные нарушения приводят к экономическим потерям почти в триллион долларов.

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