Руководство «Роскосмоса» стало часто молиться

Перед каждым пилотируемым запуском космических ракет руководство «Роскосмоса» молится богу за их успешный старт. Об этом сообщил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на космодроме Байконур протоиерей Сергий (Бычков), передает РИА Новости.

По его словам, у руководства госкорпорации сложилась традиция приходить в храм до и после старта ракет. В частности, церковь посещали генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, руководители предприятий и генеральные конструкторы корпорации.

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Также протоиерей рассказал, что бывшие руководители «Роскосмоса» Владимир Поповкин и Анатолий Перминов оказывали поддержку храму на Байконуре. «Мы поддерживаем "Роскосмос", "Роскосмос" поддерживает нас. У нас сложились теплые и доверительные отношения. Общаемся с генеральными конструкторами, инженерами, рабочими на космодроме, находим с ними понимание, поддерживаем друг друга, а значит, двигаем прогресс вперед», — отметил отец Сергий.

В 2018 году представители Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что готовы продолжать освящать российские ракеты, если к ним обратятся с такой просьбой сотрудники «Роскосмоса». По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, РПЦ всегда освящала результаты труда верующих в независимости от того, в какой сфере они работают.

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