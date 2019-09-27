Саудовская Аравия начала пускать туристов в страну

Королевство Саудовская Аравия объявило о запуске нового визового режима, согласно которому страну теперь смогут посещать туристы. Об этом сообщает Reuters.

Режим вступил в действие в пятницу, 27 сентября. Благодаря ему у жителей 49 государств появится возможность увидеть мусульманское королевство. Стоимость туристической визы составит 80 долларов, и она будет доступна даже одиноким женщинам.

Как пояснил глава национальной комиссии по туризму Ахмед аль-Хатиб, иностранкам необязательно надевать абайю (длинное традиционное женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах, — прим. «Ленты.ру»), однако они должны носить скромную одежду, в том числе на публичных пляжах.

Отмечается, что доступ в мусульманские святыни, такие как города Мекка и Медина, будет ограничен.

Подробная информация по поводу того, какие страны вошли в визовый список Саудовской Аравии появится позже. Однако аль-Хатиб уточнил, что среди них, в первую очередь, оказались США, Китай, Япония и некоторые страны Европы.

До сентября 2019 году въезд в Саудовскую Аравию разрешался только бизнес-туристам или паломникам, которым выдаются специальные визы для посещения Мекки и Медины. Планы по введению визы для других иностранных путешественников обсуждались многие годы, однако консерватизм и бюрократия не давали стране осуществить их.

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