Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии

На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца. Об этом сообщает МВД Австрии.

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) набрала 38,4 процента голосов на досрочных выборах, прошедших 29 сентября, в воскресенье. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которая получила 21,5 процента голосов. За правую Австрийскую партию свободы (АПС) проголосовали 17,3 процента избирателей. На четвертом и пятом местах «Зеленые» (12,4) и «Новая Австрия» (7,4 процента).

В мае этого года Курц сообщал, что хотел бы возглавить правительство страны. Он рассказал об этом после своей отставки.

Отставка Курца произошла на фоне политического скандала в Австрии весной текущего года. В мае немецкие СМИ опубликовали видео с вице-канцлером и главой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства. После этого депутаты Национального совета Австрии потребовали отправить Штрахева в отставку.

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