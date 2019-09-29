В США заявили о планах получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Конгресс США планирует получить записи переговоров американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

По его словам, речь идет о защите национальной безопасности США, и необходимо выяснить, подрывал ли Трамп ее в разговорах с иностранными лидерами, «особенно с Путиным». Шифф выразил решимость установить, скрывал ли что-нибудь президент США.

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Ранее, 28 сентября, The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что стенограммы некоторых разговоров Трампа с иностранными официальными лицами, в том числе с Путиным и членами саудовской королевской семьи, были помещены в секретную компьютерную систему.

Использование системы начали широко обсуждать после того, как стало известно о попытке Белого дома скрыть стенограмму беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским — документ пытались классифицировать как совершенно секретную информацию по указанию Совета национальной безопасности США.

Белый дом 25 сентября выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

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