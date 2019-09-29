Первый узбек в истории UFC рассказал о дружбе с Мэйуэзером

Махмуд Мурадов (второй справа) и Флойд Мэйуэзер (в центре)

Узбекский боец смешанного стиля (MMA) Махмуд Мурадов рассказал о дружбе с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Слова спортсмена приводит YouTube-канал MMAnytt.

«Мэйуэзер — мой спонсор, друг, он член моей семьи. Он многое сделал для меня. Я горжусь дружбой с ним. Его поддержка помогла мне получить контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC)», — сказал Мурадов.

29-летний боец дебютировал в UFC на турнире в Копенгагене, состоявшемся 28 сентября. Мурадов победил итальянца Алессио ди Чирико единогласным решением судей. Теперь в активе уроженца Узбекистана 23 победы в профессиональной карьере, при этом он потерпел шесть поражений. Он представляет команду The Money Team, принадлежащую Мэйуэзеру.

17 сентября Мурадов подписал контракт с UFC. Он стал первым представителем Узбекистана в истории организации.

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