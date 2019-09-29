Бывший муж Поклонской объяснил критику «оскотинившихся» женщин

Обвинивший в домашнем насилии «оскотинившихся» россиянок бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев рассказал о связи его высказываний с личным опытом, пишет издание «Подъем» в воскресенье, 29 сентября.

«Не нужно выдумывать ничего на ровном месте», — отметил он.

К Поклонской, с которой у них была «совершенно нормальная здоровая семья», у Соловьева такого рода претензий нет. «Здесь для меня стоял вопрос о том, что на сегодняшний день тема домашнего насилия слишком заужена», — объяснил юрист причину публикации колонки после появления новостей о его разводе.

В то же время бывшая супруга юриста его жалобы на мучающих детей и мужей россиянок комментировать изданию отказалась. Поклонская подчеркнула, что никаких отношений с Соловьевым не поддерживает.

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27 сентября на сайте газеты «Взгляд» была опубликована колонка Ивана Соловьева, в которой тот заявил о необходимости защитить россиян от домашнего насилия со стороны женщин. «Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами», — объяснил юрист.

Россиянки, по словам бывшего супруга Поклонской, бьют мужчин ногой в пах, сковородкой по голове либо ножом в спину.

Соловьев также назвал причины, по которым сами женщины становятся жертвами домашнего насилия. Все они оказались связаны либо с проблемами самой жертвы — ее страхом перед одиночеством или желанием «хорошей и сытой жизни», — либо с злоупотреблениями со стороны других женщин — матерей потерпевших.

Ранее в сентябре сообщалось, что почти половина россиян готовы оправдать поступок сестер Хачатурян, которые убили отца, насиловавшего и издевавшегося над ними в течение многих лет. В стране прошла серия массовых протестов и митингов с требованием принять в стране закон о домашнем насилии и переквалифицировать дело сестер со статьи об убийстве на статью о превышении мер необходимой самообороны.

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