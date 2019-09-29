В МИДе заявили об опасности общения мировых лидеров с Вашингтоном

США изменили форму отношений между государствами, опубликовав стенограмму телефонных переговоров президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в эфире Первого канала заявила официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — подчеркнула она.

Негативным последствием публикации стенограммы, по словам Захаровой, стало отвлечение внимания мирового сообщества от действительно важных вопросов и проблем.

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Захарова уверена, что Владимиру Зеленскому следует рассматривать произошедшее как «политический урок», при правильном восприятии которого Украина может изменить нынешний политический курс. А пока же Зеленскому, по ее мнению, следует положиться на профессионализм, а не на лозунги и разнообразные пиар-акции.

Ранее в воскресенье сообщалось о публикации на сайте президента Украины двух петиций с требований обнародовать стенограммы всех переговоров Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

На днях Белый дом в ответ на подозрения в попытках шантажа украинского президента с целью получения компромата на Джозефа Байдена — соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года, опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента Штатов с Владимиром Зеленским. Американские парламентарии сочли эту беседу достаточным основанием для объявления о запуске процедуры импичмента.

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