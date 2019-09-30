Познер объяснил свое негативное отношение к Советскому Союзу

Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему негативно относится к Советскому Союзу. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.

Журналист заявил, что люди, стоявшие у истоков СССР, обещали «построить новое, справедливое общество», а построили «тоталитарное государство, которое держалось на вере и на страхе». По мнению Познера, это означает, что государство не только не выполнило свои обещания, но и предало идеалы, на которых было основано. «За это я его не то чтобы критикую, за это я осуждаю его», — отметил он.

Также Познер ответил на вопрос, касающийся его критики в адрес современной России. Журналист предложил слушателю задуматься о том, за что можно было бы похвалить Россию, чем в ней можно было бы гордиться, и что эта страна дала людям при своем огромном богатстве.

Кроме того, Познер пояснил, почему чаще критикует Россию и СССР, а не западные страны. «В каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. И я вовсе не обхожу эти минусы, но живем мы с вами в России, а не в Голландии, и лично меня мало волнует то, как живут в Голландии, меня волнует то, как живут в России», — резюмировал ведущий.

Ранее Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. По его мнению, из этой проблемы «вытекают все остальные».

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