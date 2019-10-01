Три футболиста «Лестера» попали в сборную седьмого тура АПЛ

Три футболиста «Лестера» попали в сборную седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Место в команде получили защитник Рикарду Перейра, полузащитник Уилфред Ндиди и нападающий Джейми Варди. В минувший игровой уик-энд «лисы» со счетом 5:0 на своем поле разгромили «Ньюкасл».
В остальном сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).
Защитники: Вилли Боли («Вулверхэмптон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эрик Питерс («Бернли»).
Полузащитники: Вильфрид Заа («Кристал Пэлас»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джошуа Кинг («Борнмут»).
Нападающий: Себастьян Аллер («Вест Хэм»).
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