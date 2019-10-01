Российских школьников привлекут к «Культурному марафону»

В России во вторник, 1 октября, стартовал «Культурный марафон», в рамках которого школьники со всей страны смогут познакомиться с мировой и отечественной культурой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как отмечается, на протяжении всего октября в российских школах будут проходить занятия, посвященные театру, кино, музыке и архитектуре. Так, учащиеся смогут снять свой собственный фильм, овладеть навыками монтажа, сочинить ораторию, спроектировать школу мечты и создать театральные декорации.

После этого, с 1 по 14 ноября школьники смогут пройти специальный мультимедийный онлайн-тест, разработанный сервисом «Яндекс.Учебник». При этом тест будет не проверять знания, а знакомить учащихся с различными произведениями искусства.

Разработкой сценариев занятий занимались известные российские музыкальные критики, киноведы, журналисты, преподаватели и продюсеры. Вести уроки для школьников в российских регионах будут режиссеры Тимур Бекмамбетов, Кантемир Балагов и Юрий Быков, продюсер и режиссер Александр Роднянский, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, группа «Би-2», музыканты Полина Гагарина, Федук и Елка. Завершится «Культурный марафон» спектаклем «Алиса в Зазеркалье» Мастерской Петра Фоменко, который покажут в «Яндекс.Эфире» 17 ноября.

Чтобы присоединиться к марафону, учителям и учащимся необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. По окончании марафона все учителя, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификаты, а школьники, ответившие на вопросы теста, — грамоты и подписки на «Яндекс.Музыку» и КиноПоиск.

Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Министерство просвещения России, а также сервисы «Яндекса»: Учебник, Музыка, КиноПоиск и Афиша.

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