Ивлеева раскрыла подробности свадьбы с Элджеем

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, как прошла ее помолвка и свадьба с рэпером Элджеем. Подробностями события она поделилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам Ивлеевой, Элджей сделал ей предложение в день ее рождения, 8 марта. «Испортил мне праздник. У меня и так все было туго: два праздника в один день. Мне всегда дарили один подарок», — в шутку заметила ведущая.

Ивлеева призналась, что свадьбу они отметили очень скромно. «Платья у меня не было. Это была не банальная история с миллионом родственником и всей этой движухой свадебной», — сказала ведущая, пояснив, что была одета в штаны с толстовкой, а на ногах были кроссовки.

После росписи в ЗАГСе новобрачные поехали домой, выпили вина и легли спать. «Ну я еще пару чипсин съела, мои любимые», — добавила Ивлеева. На вопрос Урганта о том, не обиделись ли друзья на отсутствие торжества, ведущая ответила, что они с Элджеем не те люди, которые «будут создавать мероприятие» вокруг свадьбы.

О свадьбе Элджея и Ивлеевой СМИ сообщили в начале сентября 2019 года. Они ссылались на то, что ведущая сменила фамилию на Узенюк, что следовало из записи в Едином государственном реестре юридических лиц. После свадьбы пара отправилась на Сицилию, где проведет медовый месяц.

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