Стало известно о тупиковой ситуации перед подписанием «формулы Штайнмайера»

Переговоры о подписании «формулы Штайнмайера» в Минске едва не завершились провалом из-за нежелания представителя Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы подписывать итоговый документ. Об этом со ссылкой на источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, Кучма не хотел ставить свою подпись в соглашении рядом с подписями представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Из-за этого участникам переговоров пришлось оформить документ как письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Так, стороны направили пять писем (от ОБСЕ, России, Украины и самопровозглашенных республик) на имя спецпредставителя вместо того, чтобы поставить подписи под одним документом. Таким образом участники ТКГ нашли выход из тупиковой ситуации, отмечает РБК.
Вопрос подписания итогового документа вместе с представителями ДНР и ЛНР был очень болезненным для Кучмы, поскольку повлек бы за собой репутационные издержки, заявил собеседник издания.
Ранее 2 октября в сети появился полный текст подписанной накануне «формулы Штайнмайера». В документе, в частности, определяется порядок вступления в силу украинского закона об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой областей. При этом в тексте формулы ничего не говорится о порядке установления Украиной контроля над государственной границей.
О подписании «формулы Штайнмайера» стало известно 1 октября. Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.