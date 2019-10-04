Путин рассказал о связанной с россиянами мечте

Президент Владимир Путин мечтает, чтобы люди были вовлечены в решение чиновниками проблем, которые важны для россиян. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

Отмечается, что одна из участниц заседания рассказала главе государства о проекте по украшению домов с помощью российских и иностранных художников. Она отметила, что это позволило привлечь в район туристов, произошли изменения — появилось больше парковок и других улучшений. «Вы сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны», — ответил на это Путин.

По мнению главы государства, лишь в случае привлечения граждан к работе чиновников результат будет лучше того, что есть на сегодняшний день.

В пятницу, 4 октября, Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проводит первое заседание Наблюдательного совета под председательством Владимира Путина. Российский лидер возглавил набсовет АНО «Россия — страна возможностей» в июле 2019 года. Членами совета стали, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

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