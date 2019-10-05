Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО».

4 октября ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин рассказал, что россияне устали от регулярного обсуждения событий на Украине. По его словам, там не происходит ничего, что могло бы заинтересовать россиян. «У них градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьезной историей», — подчеркнул он, отметив, что телезрителям в России «нужна другая тематика, российская».

Последние годы на российском телевидении (Первом канале, «России 1», НТВ и других) регулярно выходят десятки политических ток-шоу, на которых обсуждают события на Украине. В этих ток-шоу постоянно принимают участие украинские эксперты, политологи и журналисты.

В конце августа телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии. По его мнению, именно поэтому в его эфирах больше времени посвящают украинской теме.

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