Новичок АПЛ одержал первую победу за полтора месяца

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Норвич» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Бирмингемцев на 14-й минуте вывел вперед форвард Уэсли. Через 16 минут бразилец оформил дубль. Нападающий еще в первом тайме мог отметиться хет-триком, но его удар с пенальти отразил голкипер «канареек» Майкл Макговерн.

На 49-й минуте Джек Грилиш довел счет до крупного, а спустя 12 минут Конор Хурихейн отправил четвертый мяч в ворота хозяев. На 83-й минуте автором пятого гола стал Дуглас Луис. Спустя четыре минуты Йосип Дрмич отыграл один мяч.

После восьми туров в активе «Норвича» шесть набранных баллов, команда располагается на 18-м месте. «Астон Вилла», которая не побеждала в АПЛ с конца августа, набрала восемь очков и находится на 14-й строчке.

В следующем туре «Норвич» 19 октября на выезде сыграет с «Борнмутом». «Астон Вилла» в тот же день на своем поле примет «Брайтон».

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