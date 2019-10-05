Бывшему тренеру Кличко сломали лицевую кость

Бывшему тренеру украинского боксера Владимира Кличко Джеймсу Али Баширу сломали лицевую кость. Видео публикует YouTube-канал FightHype.com.

Али Башир, в настоящий момент тренирующий хорватку Ивану Хабазин, подвергся нападению на взвешивании перед боем подопечной с американкой Клариссой Шилдс. Мужчина, имя которого не уточняется, нокаутировал специалиста, ему потребовалась медицинская помощь.

Нападению предшествовала словесная перепалка между Али Баширом и представителями команды Шилдс. В результате поединок отменили.

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