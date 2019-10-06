Определены самые надежные страны-убежища на случай апокалипсиса

Ученые перечислили два десятка стран, в которых безопаснее всего будет находиться в случае апокалипсиса, вызванного мировой эпидемией. Соответствующая информация изложена в материале Science Alert.

Так, в числе лидеров списка оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Отмечается, что именно они обладают большинством черт эффективного убежища на случай глобальной катастрофы. Не менее подходящими для выживания государствами, по мнению специалистов, оказались Япония, Барбадос, Куба, а также Фиджи и Ямайка.

«Неудивительно, что это страны с высоким ВВП, которые самодостаточны в производстве продуктов питания и/или энергии и находятся в некоторой отдаленности», — указано в материале. Кроме того, утверждается, что чаще всего речь идет об островных государствах.

Специалисты подчеркивают, что некоторые страны способны улучшить свою позицию, если смогут повысить независимость своих ресурсов, в то время как другие государства рискуют «застрять» из-за своей политической нестабильности или подверженности экологическим проблемам.

В ходе исследования учитывались характеристики населения, местоположение стран, наличие природных ресурсов, а также политические и социальные особенности.

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