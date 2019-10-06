Украинский боксер Деревянченко высказался после поражения от Головкина

Украинский боксер Сергей Деревянченко в своем Twitter подвел итоги поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я думаю, что выиграл бой. Весь "Мэдисон Сквер Гарден" это видел. Это видел весь мир. Вчера произошло нечто странное. Всем спасибо за поддержку», — написал Деревянченко.

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Ранее 6 октября сообщалось, что Головкин вышел на поединок против Деревянченко простуженным. 37-летний спортсмен заболел за несколько дней до боя, но даже не задумывался об отказе выйти на ринг.

Бой Головкина и Деревянченко состоялся в Нью-Йорке рано утром 6 октября по московскому времени и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу. Он стал обладателем титулов по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе. Многие болельщики, присутствовавшие на арене «Мэдисон Сквер Гарден», не согласились с вердиктом судей и освистали Головкина.

Головкин одержал 40-ю победу в карьере при одном поражении и одной ничьей. Для Деревянченко поражение стало вторым в профессиональном боксе. В активе 33-летнего украинца 13 побед.

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