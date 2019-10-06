Россия поделилась с ЦАР винтовками образца 1944 года

Среди оружия, которое Россия поставила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), оказались ручные пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года. Об этом сообщается в репортаже, вышедшем на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 6 октября, передает «Интерфакс».

По словам представителя властей ЦАР, это уже вторая поставленная в страну из России партия вооружения. «Сейчас мы получили 14 самолетов... Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей», — сказала представитель республики.

В сюжете телеканала также отмечается, что работающие в ЦАР российские инструкторы за полтора года уже обучили более трех тысяч местных силовиков. Как пояснил первый секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков, за время кризиса там были практически уничтожены все военные и другие структуры, призванные обеспечивать безопасность страны, и Россия сыграла «важнейшую, первейшую роль» в их восстановлении.

В конце сентябре в сети было опубликовано фото российского оружия, поставленного в ЦАР. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поставка оружия для нужд армии республики проходила на безвозмездной основе и с ведома Совбеза ООН.

В июне директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский заявил, что 30 российских военных отправятся в миссию ООН в ЦАР. По его словам, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

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