Популярный блогер устроил заезд по российскому городу и разозлил жителей

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Популярный в Instagram блогер Гусейн Гасанов с друзьями устроил ночной заезд по улицам Самары. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, кортеж из элитных иномарок на большой скорости пронесся по Волжскому проспекту, колонну возглавлял красный Gelandewagen. Ролик опубликован на YouTube.

По словам очевидцев, автомобили перемещались с нарушением правил дорожного движения: некоторые машины выезжали на встречную полосу, а водители подрезали друг друга.

Как указывает «Комсомольская правда», на некоторых транспортных средствах были проблесковые маячки, которые, согласно ПДД, можно ставить только на автомобили экстренных служб. Местные жители заезд не оценили. «Крайнее неуважение — будить полрайона среди ночи. Чувство собственной важности зашкаливет», — сказала одна из горожанок. Другой свидетель возмутился многочисленными нарушениями и призвал обратиться в прокуратуру.

Гусейн Гасанов состоит в рекламном агентстве WildJam. Согласно описанию на сайте, свою популярность блогер приобрел, снимая короткометражные комедийные ролики.

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