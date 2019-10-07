В России ответили на заявление США о сокрушительном ударе «Северного потока-2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток-2» нанесет сокрушительный удар по энергетической безопасности Европы и ухудшит конкуренцию. Слова парламентария приводит RT.

Ананских отметил, что «Северный поток-2» на 25-30 процентов дешевле, чем сжиженный природный газ (СПГ), предлагаемый Вашингтоном. «Это огромные деньги с учетом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — пояснил депутат.

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Он добавил, что Европа ориентируется только на свою экономику и своих жителей и делает все на благо своих стран, а не Соединенных Штатов. По мнению Ананских, американским властям важно понять, что требовать от своих европейских коллег работать себе в ущерб «аполитично».

Об угрозе «Северного потока-2» Перри заявил ранее 7 октября на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе. По словам главы Минэнерго США, газопровод, в частности, сделает Европу уязвимой к перебоям в поставках и ухудшит конкуренцию.

США, Украина, Польша и страны Балтии выступают против строительства «Северного-потока-2». Вашингтон также настаивает, чтобы Европа закупала больше СПГ у него, для чего в Польше построили заводы по приему газа. Варшава намерена полностью отказаться от закупок этого вида топлива у России.

«Северный поток-2» состоит из двух ниток объемом 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. По нынешним планам, первый газ по нему должен пойти до 2020 года.

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