Открытый в честь Путина бутик «проживет» всего месяц

Бутик Aizel x Team Putin, который открыли в центре Москвы в честь дня рождения президента России Владимира Путина, проработает всего месяц. Как сообщает Forbes, магазин будет работать во временном формате: pop-up. Дальнейшая судьба помещения пока не определена.

Бутик открылся в Столешниковом переулке на месте фирменного магазина Christian Louboutin. Сейчас там продают одежду с патриотическими принтами, есть ли на одежде имя или изображение главы государства, не разглашается.

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Соосновательница мультибрендового интернет-магазина aizel.ru Айсель Трудел уточнила, что при создании коллекции одежды использовались архивные принты ивановских ситцев, индустриальные изображения и абстракции в стиле советского авангарда.

Сам Путин негативно относится к коммерционализации своего образа. Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, борьба с подобными явлениями не в приоритете Кремля из-за их массовости.

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