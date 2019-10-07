Открытый в честь Путина бутик «проживет» всего месяц

Бутик Aizel x Team Putin, который открыли в центре Москвы в честь дня рождения президента России Владимира Путина, проработает всего месяц. Как сообщает Forbes, магазин будет работать во временном формате: pop-up. Дальнейшая судьба помещения пока не определена.
Бутик открылся в Столешниковом переулке на месте фирменного магазина Christian Louboutin. Сейчас там продают одежду с патриотическими принтами, есть ли на одежде имя или изображение главы государства, не разглашается.
Соосновательница мультибрендового интернет-магазина aizel.ru Айсель Трудел уточнила, что при создании коллекции одежды использовались архивные принты ивановских ситцев, индустриальные изображения и абстракции в стиле советского авангарда.
Сам Путин негативно относится к коммерционализации своего образа. Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, борьба с подобными явлениями не в приоритете Кремля из-за их массовости.