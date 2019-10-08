В центре Москвы подешевело жилье

Средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Москве составила по итогам сентября 2019 года 210,7 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков «Миэль-Новостройки», поступивших 8 октября в редакцию «Ленты.ру».

Показатель вырос к августу 2019 года на 0,3 процента. Относительно октября 2018-го рост составил 3,6 процента. При этом, как отмечают в компании, в зависимости от округа ценовая динамика оказалась разнонаправленной. Максимальное снижение стоимости метра зафиксировано в Центральном административном округе — новостройки ЦАО потеряли в цене 3,6 процента. Максимальный рост (на 2,8 процента) отмечен в Западном округе столицы.

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При этом, как подчеркивают в компании, ЦАО остается локацией Москвы с самыми высокими ценами на жилье — средняя стоимость «квадрата» в округе составляет 562,6 тысячи рублей. На втором месте оказался ЗАО с показателем в 262,3 тысячи рублей за метр, на третьем — САО с 246,6 тысячи. Самые низкие цены на новостройки, по данным «Миэль», в сентябре 2019-го зафиксированы в ЗелАО и ЮВАО — 129,1 и 167,6 тысячи рублей за метр соответственно.

Ранее эксперты «Сколково Недвижимость» проранжировали округа Москвы по стоимости однокомнатных квартир. Их статистика показала, что ЦАО разделил первое место с традиционно считающимся непрестижным Восточным административным округом. В границах обоих есть предложения однокомнатных квартир стоимостью 51,2 миллиона рублей.

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