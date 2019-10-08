Российские студенты стали послами русского языка

В конкурсной программе «Послы русского языка в мире», организованной Государственным институтом русского языка имени Пушкина, победили 15 российских студентов. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).

В декабре послы русского языка поучаствуют в своих первых просветительских экспедициях в страны СНГ, где они будут обучать иностранных школьников и студентов русскому языку, культуре, литературе, а также способствовать налаживанию дружеских отношений.

Уточняется, что на право поучаствовать в международной волонтерской программе претендовало более тысячи российских студентов.

Программа «Послы русского языка в мире» реализуется Государственным институтом русского языка имени Пушкина с 2015 года. За это время в ней поучаствовали более 35 тысяч российских и зарубежных школьников и студентов.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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