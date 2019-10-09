Названа оптимальная температура для российских квартир

В холодное время года температура в жилых комнатах в России должна равняться 18-24 градусам, в теплый период — 20-28 градусам. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Такой температурный режим необходим для того, чтобы в домашних условиях было комфортно и безопасно для здоровья. Специалисты ведомства пояснили, что при повышенной температуре воздуха в помещении люди быстрее устают, их работоспособность заметно снижается. Также растут нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск возникновения болезней органов дыхания. А в холод, наоборот, усугубляются симптомы хронических болезней.

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Вредны также чересчур повышенная и чересчур пониженная влажность воздуха. Низкая влажность пересушивает слизистые оболочки, что делает человека менее устойчивым к различным вирусам и бактериям. А высокая приводит к общему ухудшению состояния.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ответственность за обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата возлагается на коммунальщиков, но и владельцы квартир должны соблюдать нормативы. Например, не оставлять открытыми окна в подъезде, когда на улице холодно, и не срезать самостоятельно секции батарей.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как не заболеть гриппом. Для этого необходимо сделать соответствующую прививку, тщательно мыть руки с мылом, стараться меньше бывать в местах массового скопления людей.

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