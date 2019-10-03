В Европе пожаловались на холод в жилых домах

Порядка восьми процентов населения Евросоюза не могут должным образом отапливать свое жилье. Об этом заявила кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента, передает РИА Новости.

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«50 миллионов человек не в состоянии в достаточной мере отапливать свои дома, и еще многие испытывают трудности с оплатой счетов за энергию», — отметила политик. Симсон назвала такие условия жизни неприемлемыми.

В сентябре в трех районах Еврейской автономной области был введен режим ЧС из-за сложностей с подготовкой к отопительному сезону. Проблемы с теплом возникли из-за неготовности котельных и нехватки запасенного жидкого и твердого топлива.

Ранее в октябре были названы способы сэкономить на оплате отопления. Самым эффективным из них признали установку индивидуального счетчика тепла. Кроме того, россиянам, уже имеющим такие счетчики, посоветовали следить за температурой: ее понижение всего на один градус может снизить суммы по оплате тепла до 7 процентов.

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