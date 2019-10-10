Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Большинство россиян экономит на отпуске из-за нехватки денег. Об этом стало известно из исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), передает ТАСС.
Согласно результатам опроса, 46 процентов респондентов отказываются от отпусков. Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении. Отказаться от хорошего образования из-за финансовых сложностей готовы 10 процентов опрошенных.
Социологи подчеркнули, что число россиян, которым не хватает денег на услуги здравоохранения, выросло с 2015 года на пять процентов. Кроме того, возросло число респондентов, которые экономят на образовании для детей и взрослых членов семьи. В 2018 году этот показатель составлял четыре процента. Таким образом, рост составил шесть процентов.
Опрос проводился среди 1600 человек старше 18 лет в 52 регионах России.
В сентябре сообщалось, что каждый десятый житель России экономит на лекарствах и пытается найти в аптеке самые дешевые препараты. Пяти процентам не хватает денег на необходимые лекарства.