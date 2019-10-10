Сбивший ребенка на пешеходном переходе пьяный российский депутат сдал мандат

Депутат Новороссийской городской Думы Виталий Бут по собственному желанию сдал мандат, городская Дума единогласно поддержала его решение. Об этом сообщило издание «Живая Кубань».

Как передает ВГТРК «Кубань», Бут захотел защитить свою семью от волны негатива в соцсетях и СМИ. «Сейчас я хочу защитить семью от гонений СМИ и людей, которые, не имея доказательств, обвиняют меня в совершении правонарушения, преследуя свои интересы и цели», — сказал он.

По данным «Югополиса», 7 октября политический совет новороссийского отделения «Единой России» приостановил членство Бута в партии после ДТП. В каком состоянии сейчас находится ребенок, неизвестно.

Авария произошла 4 октября. Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Отмечается, что в момент аварии депутат был пьяным. По данным РЕН ТВ, Бута задержали, против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.

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