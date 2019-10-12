Пассивные мужчины оказались рискованнее пассивных женщин

Мужской и женский подходы к инвестированию свободных средств во многом схожи, однако мужчины чаще выбирают более рискованные инструменты для вложений, следует из доклада компании «Сбербанк Управление активами» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы доклада исследовали поведение мужчин и женщин при вложениях в пассивные инструменты инвестирования через управляющую компанию. Выяснилось, что оно во многом схоже и различается главным образом объемами вложенных средств.

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Из-за большего среднего чека перевес в пользу клиентов-мужчин по общему объему инвестиций составил 127 миллиардов рублей против 73 миллиардов. При этом количественно мужчины превосходят женщин только на четыре процента.

Женщины чаще мужчин (60 процентов против 40) открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением. Однако мужчины в свою очередь чаще (66 процентов против 34) вкладываются в более рискованные из-за отсутствия фиксированной доходности акции: через ИИС, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и стратегии доверительного управления.

Также мужчины вдвое чаще женщин инвестируют в закрытие ПИФы, специализирующиеся на коммерческой недвижимости.

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